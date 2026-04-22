Papà ho bisogno di soldi | con un messaggio il truffatore si fa consegnare 3mila euro dalla vittima

Un uomo di 36 anni di Rimini è stato denunciato dai carabinieri di Sabaudia con l'accusa di aver truffato una persona attraverso un messaggio in cui si faceva passare per il padre e chiedeva 3.000 euro. La vittima ha consegnato i soldi, credendo di aiutare un familiare in difficoltà. Dopo le indagini, gli agenti hanno identificato il responsabile e avviato le procedure legali nei suoi confronti.

E' stato identificato e denunciato dai carabinieri di Sabaudia un 36enne di Rimini, ritenuto responsabile di una truffa. I militari dell'Arma lo hanno identificato al termine di un'attività di indagine scaturita dalla querela presentata dalla vittima, un uomo di 68 anni.Quest'ultimo, rivolgendosi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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