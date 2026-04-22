Paolo Crepet ai giovani | Oggi la penso come mio padre bisogna indignarsi e arrivare poi a mancarsi

Il noto psichiatra Paolo Crepet si rivolge nuovamente ai giovani con un messaggio che invita a provare indignazione e a reagire di fronte alle ingiustizie. In un suo intervento, ha dichiarato di condividere il pensiero di suo padre, sottolineando l’importanza di sentirsi coinvolti e di agire. Le sue parole si rivolgono a chi si trova a dover affrontare le sfide di un tempo complesso e in rapido cambiamento.

Il noto psichiatra Paolo Crepet torna a rivolgersi alle nuove generazioni con un messaggio intimo e carico di spunti di riflessione. In un recente video diffuso sui social, l'esperto si concentra sul passaggio di testimone tra generazioni, sottolineando la necessità di trasmettere le lezioni apprese attraverso l'esperienza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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