Dopo aver condiviso un messaggio sui social riguardante lo stato dei bagni pubblici nel quartiere, si è verificato un cambiamento. L’autore ha segnalato che sono stati aggiunti il sapone e lo shampoo, elementi assenti prima. La pubblicazione aveva evidenziato la mancanza di queste forniture essenziali, suscitando attenzione e reazioni tra i residenti.

Ho scritto un post semplice, diretto, concreto: nei bagni pubblici del nostro quartiere manca ciò che serve davvero, il sapone e lo shampoo. Materiale raccolto, comprato, donato, resta fermo, inutilizzato, bloccato qui da me in magazzino. La verità è semplice: chi ha bisogno non ha accesso al minimo indispensabile. Punto. Dopo la pubblicazione, messaggi, commenti, telefonate. Politica di base, quella della circoscrizione, persone dentro i meccanismi, incredulità, indignazione. “Ma perché scrivi questo?”. Perché è vero. Niente giri di parole. Poi arriva la domanda: “Come possiamo risolvere?” La risposta è semplice: prendetevi il materiale che abbiamo già raccolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Qualcosa si muove dopo il mio post su ciò che manca nei bagni pubblici del mio quartiere: per questo bisogna indignarsi

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