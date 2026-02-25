Crepet provoca su giovani e stress | Mio nonno rischiava la vita coi bombardamenti oggi si giace sul divano in attesa dell’after hour
Paolo Crepet attacca l'alibi dello stress giovanile per giustificare l'uso di sostanze. Paragonando l'apatia odierna ai drammi bellici dei nonni, lo psichiatra denuncia una generazione senza desiderio e passioni, vittima di un benessere che arricchisce le aziende tech. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamentiA Milano, un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita sul divano di casa.