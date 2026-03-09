Da Roma alla Costa Azzurra mentre dormi | torna il treno notturno vintage

Un nuovo treno notturno vintage collega Roma alla Costa Azzurra. I passeggeri possono trascorrere la giornata tra le attrazioni della città eterna, salire sul treno e dormire durante il viaggio, svegliandosi poi di fronte alle acque turchesi della regione francese. Il servizio ha ripreso le corse notturne con un treno d'epoca, offrendo un modo diverso di viaggiare tra Italia e Francia.

Immagina di trascorrere una giornata tra le meraviglie di Roma e poi salire su un treno la sera, addormentarti e svegliarti direttamente davanti alle acque turchesi della Costa Azzurra. Non è un sogno, ma un viaggio che torna a essere realtà. Sta per ripartire infatti uno dei collegamenti ferroviari più affascinanti d'Europa: un treno notturno dallo stile vintage che promette di trasformare il viaggio in un'esperienza sensazionale. LEGGI ANCHE: HYDRON³: ai Bagni Misteriosi di Milano l'evento immersivo di Giovanni Motta L'Espresso Riviera: il treno notturno tra Roma e la Costa Azzurra. Dopo il successo della prima stagione, torna l' Espresso Riviera, il treno turistico notturno gestito da FS Treni Turistici che collega Roma alla costa mediterranea francese.