Concorso ' 10eLotto' con una giocata di 2 euro ne incassa 30mila | la vincita a Peschici

Un giocatore di Peschici ha vinto 30.000 euro con una giocata da 2 euro al concorso '10eLotto'. La regione Puglia ha registrato una vincita complessiva di 59.500 euro negli ultimi due concorsi, tenuti venerdì 27 e sabato 28 febbraio. La vincita più alta si è verificata in provincia di Foggia, dove è stato centrato un premio di 59.500 euro.

Esulta la Puglia con il 10eLotto grazie a una tripletta da 59.500 euro negli ultimi due concorsi di venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Come riporta Agipronews, colpo da 30mila euro a Peschici (vincita più alta di venerdì 27) con un '8' Oro e una giocata da 2 euro in un punto vendita di Corso.