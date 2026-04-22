Panfé sbarca a Novara | una settimana di assaggi gratuiti e sorprese per l' apertura del forno in centro

Un nuovo forno apre nel centro di Novara, offrendo una settimana di assaggi gratuiti e sorprese per celebrare l’inaugurazione. Il marchio, già presente nel Nord Italia con più di 25 punti vendita, ha scelto questa occasione per presentare il suo locale alla città. L’apertura mira a mettere al centro l’attenzione sulla qualità del pane e sui prodotti da forno, con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e i visitatori.