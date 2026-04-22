Panfé sbarca a Novara | una settimana di assaggi gratuiti e sorprese per l' apertura del forno in centro
Un nuovo forno apre nel centro di Novara, offrendo una settimana di assaggi gratuiti e sorprese per celebrare l’inaugurazione. Il marchio, già presente nel Nord Italia con più di 25 punti vendita, ha scelto questa occasione per presentare il suo locale alla città. L’apertura mira a mettere al centro l’attenzione sulla qualità del pane e sui prodotti da forno, con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e i visitatori.
Arriva un nuovo forno in città. Panfé, marchio già affermato nel Nord Italia con oltre 25 punti vendita, ha scelto la città della Cupola per inaugurare un nuovo spazio dove il pane torna a essere il protagonista assoluto. La scelta del territorio novarese non è casuale, ma rappresenta un omaggio.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Festa del Casatiello Dolce: assaggi gratuiti per tutti nella tradizione pasquale napoletana!
Leggi anche: La Volta Buona sbarca a Sanremo: una settimana in diretta dal cuore del Festival