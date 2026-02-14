La Volta Buona sbarca a Sanremo | una settimana in diretta dal cuore del Festival

La trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, si sposta a Sanremo per seguire dal vivo il Festival della Canzone Italiana 2026. La decisione arriva perché il programma vuole offrire agli spettatori un racconto diretto dell’evento più atteso dell’anno. Per questa occasione, la produzione ha allestito uno studio temporaneo nel cuore della città, proprio vicino al teatro Ariston, per catturare l’atmosfera del festival.

La Volta Buona si prepara a vivere una settimana speciale. Il programma del primo pomeriggio di Rai 1, condotto da Caterina Balivo, trasloca direttamente a Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana 2026. Dal 23 al 28 febbraio, fino al giorno della finale, la trasmissione sarà in diretta dalla città ligure con uno studio completamente nuovo, nel cuore della manifestazione. Da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026, La Volta Buona andrà in onda da Sanremo, seguendo passo dopo passo l’evento televisivo più atteso dell’anno. La conduttrice accompagnerà il pubblico tra interviste esclusive, commenti a caldo e curiosità legate alla gara canora, offrendo uno sguardo quotidiano e ravvicinato su ciò che accade dentro e fuori il Festival. 🔗 Leggi su Cibosia.it

