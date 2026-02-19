Per motivi di riqualificazione, le scuole Colombo ed Europa hanno ricevuto i primi alloggi ex custodi, ora ristrutturati e pronti all’uso. La restituzione di questi spazi si è concretizzata con la consegna ufficiale alle istituzioni scolastiche, che potranno utilizzarli per migliorare le attività didattiche e le esigenze logistiche. Questa operazione mira a recuperare aree dismesse e dare loro una nuova funzione. I lavori di riqualificazione sono stati completati nelle ultime settimane, aprendo nuovi spazi per le scuole del territorio.

Tarantini Time Quotidiano Sono stati consegnati alle scuole Colombo ed Europa i primi due alloggi destinati in passato agli ex custodi, oggi riqualificati e pronti a essere utilizzati per finalità connesse alle attività didattiche e alle esigenze organizzative degli istituti. È così partito, di fatto, il piano di recupero degli alloggi degli ex custodi e proseguirà parallelamente alla mappatura di locali e ambienti scolastici. L’obiettivo dell’Amministrazione è valorizzare il patrimonio pubblico e restituire spazi funzionali alle scuole, trasformando immobili inutilizzati in luoghi di crescita e apprendimento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Alloggi ex custodi, al via la restituzione alle scuole: consegnati i primi spazi riqualificati

