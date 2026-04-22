Panariello sfida il futuro | viaggio ironico al Carlo Felice

Il Teatro Carlo Felice di Genova si appresta ad ospitare l’attore e comico Giorgio Panariello, che porterà in scena il suo nuovo spettacolo intitolato E se domani…. La rappresentazione è prevista per domenica 26 aprile. La data è stata comunicata ufficialmente e l’evento è inserito nel calendario delle attività teatrali del teatro. La produzione coinvolge il cast e il personale tecnico per la realizzazione dello spettacolo.

Il Teatro Carlo Felice di Genova si prepara ad accogliere Giorgio Panariello per la messa in scena del suo nuovo spettacolo intitolato E se domani., previsto per domenica 26 aprile. L’attore proporrà sul palco un percorso ironico incentrato su una sorta di esplorazione temporale, raccontando le riflessioni nate da un viaggio immaginario tra gli anni a venire. Tra scenografia tecnologica e nuovi compagni di palco. La struttura narrativa della performance si basa sull’esperienza vissuta dal protagonista, il quale, dopo aver visitato il futuro insieme a dei collaboratori — le cui identità verranno rivelate solo durante lo svolgimento dello show — tornerà nel presente per condividere quanto osservato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panariello sfida il futuro: viaggio ironico al Carlo Felice Notizie correlate Giorgio Panariello al Carlo Felice con “E se domani…”, un divertente viaggio nel futuroDomenica 26 aprile il Teatro Carlo Felice ospite Giorgio Panariello, protagonista del nuovo spettacolo “E se domani. Giorgio Panariello sul palco di piazzale Roma con “E se domani…”: viaggio nel futuro tra risate, aneddoti e musicaSi fa sempre più intenso e trasversale il cartellone di Riccione Music City che per l’estate riccionese 2026 annuncia un nuovo importante...