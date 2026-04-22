Pamela il giallo del cadavere profanato | gli investigatori stanno analizzando un video

Le indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini hanno portato gli investigatori ad analizzare alcuni video. Al momento, nessuna persona è stata iscritta nel registro degli indagati. Gli investigatori stanno valutando le immagini per raccogliere elementi utili a chiarire la vicenda, che rimane ancora senza un sospettato ufficiale. La procura segue da vicino lo sviluppo delle verifiche in corso.

C’è una novità che riguarda l’inchiesta sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini. Gli inquirenti che indagano sulla vicenda, al momento contro ignoti, starebbero esaminando alcuni video. Uno, in particolare, ritrae alcune ombre e figure in orario notturno, nella prossimità del cimitero di Strozza, dove si trovava il corpo della giovane. Nelle scorse ore, in tv e sulle agenzie giornalistiche, si è parlato di un possibile sospettato ripreso dalle telecamere del camposanto. Un termine, secondo chi indaga, al momento un po’ forzato. Il riserbo è massimo, ma l’indiscrezione circolata non sembra trovare piene conferme. Si attendono sviluppi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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