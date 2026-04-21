Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno diffuso un video che mostra un uomo nei pressi di un cimitero, in relazione alla profanazione del corpo di Pamela Genini. La registrazione potrebbe essere utile per identificare eventuali sospetti coinvolti nell’episodio. Al momento, le indagini continuano e non sono state rese note altre informazioni sui soggetti o sui movimenti registrati nel video.

Strozza, (Bergamo), 21 aprile 2026 – Ci sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini. Gli inquirenti che indagano sulla vicenda, al momento contro ignoti, stanno esaminando un video che ritrae un uomo, in orario notturno, nella prossimità del cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove si trovava il corpo della giovane. È quanto emerso durante la puntata odierna di 'Dentro la notizia', il programma in onda su Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi. Secondo quanto riferito nel corso del programma, il soggetto sarebbe ritenuto coinvolto nella profanazione del cadavere. Sulla vicenda indaga la Procura di Bergamo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettato

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