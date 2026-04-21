Profanato il cadavere di Pamela Genini in un video un uomo vicino al cimitero | c'è un sospettato

Un uomo vicino a un cimitero è stato identificato come sospettato per aver profanato il cadavere di Pamela Genini, assassinata dall’ex compagno circa due settimane fa. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e per verificare eventuali collegamenti con l’uomo. La vittima aveva 35 anni e il suo omicidio aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le autorità proseguono le verifiche su questa nuova accusa.