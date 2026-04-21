Profanato il cadavere di Pamela Genini in un video un uomo vicino al cimitero | c'è un sospettato
Un uomo vicino a un cimitero è stato identificato come sospettato per aver profanato il cadavere di Pamela Genini, assassinata dall’ex compagno circa due settimane fa. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e per verificare eventuali collegamenti con l’uomo. La vittima aveva 35 anni e il suo omicidio aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le autorità proseguono le verifiche su questa nuova accusa.
Ci sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. Un video mostrerebbe un uomo vicino al cimitero di Strozza dove era sepolto il corpo dell'ex modella.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Francesco Dolci sapeva che Pamela Genini veniva maltrattata dall'ex Soncin #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com