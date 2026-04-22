Nel video diffuso si vedono sagome sfocate che si muovono nelle ore notturne attorno a un cimitero, un luogo considerato sacro e inviolabile. Le immagini mostrano figure indistinte, con contorni poco definiti, e sono accompagnate da una frase pronunciata dall’ex fidanzato di una donna scomparsa, che suggerisce un possibile ritrovamento della testa. La scena si svolge in un contesto di indagini e approfondimenti legali.

Le immagini sono sfocate, i contorni incerti. Figure che si muovono nella notte, attorno a un luogo che dovrebbe essere sacro e inviolabile. Da quei frammenti parte una nuova pista. E con essa, nuove paure che rendono ancora più inquietante una vicenda già segnata da due orrori. Sul caso della Pamela Genini, torna al centro un video che riprenderebbe una o più persone nei pressi del cimitero dove la tomba della giovane è stata profanata e il corpo decapitato. A commentare le immagini è stato Francesco Dolci, intervenuto durante la trasmissione Mattino Cinque. “Ci sono più persone”. «Sono contento, bisogna individuare anche le altre persone», ha dichiarato Dolci.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pamela Genini, il video del cimitero e la frase shock dell’ex fidanzato: “Ecco dove potrebbe essere la testa”

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