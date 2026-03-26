Durante il trasferimento di una bara in un cimitero, gli operai hanno trovato il corpo decapitato e la testa portata via. La scoperta è avvenuta mentre si spostava la bara nella tomba di famiglia. La scena ha attirato l'attenzione di coloro che si trovavano sul posto. Un video mostra i dettagli di quanto accaduto durante l'intervento.

Durante il trasferimento della bara nella tomba di famiglia, gli operai hanno notato segni di manomissione e hanno scoperto che il corpo di Pamela Genini era stato decapitato La tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano da Giancluca Soncin, è stata profanata: il corpo sarebbe stato de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, "decapitato il corpo, testa portata via dal cimitero", la scoperta choc degli operai durante spostamento della bara - VIDEO

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