Pallavolo maschile | Piacenza supera il Luneburg e vince la CEV Cup

Piacenza ha vinto la finale della CEV Cup di pallavolo maschile, battendo il Luneburg con un punteggio di 3-0 nel match di ritorno. La squadra emiliana ha concluso la competizione con una vittoria complessiva, contribuendo a portare a casa il trofeo europeo. La finale si è disputata in trasferta e ha concluso un percorso che ha portato il club a laurearsi campione continentale.

Piacenza sul tetto d’Europa. La formazione emiliana conquista la seconda competizione europea sconfiggendo la compagine tedesca con un netto 3-0 nella finale di ritorno. Il successo casalingo sancisce il primo titolo internazionale nella storia della società biancorossa. Dopo la vittoria ottenuta con il massimo scarto durante la trasferta in Germania, Piacenza ha replicato il risultato sul terreno di gioco del PalaBanca. La squadra allenata da Dante Boninfante ha sconfitto il Luneburg, guidato da Stefan Huebner, chiudendo la contesa in poco più di sessanta minuti con i parziali di 25-20, 25-17 e 25-21. La gara è stata dominata da Piacenza con 12 punti realizzati dall’opposto Alessandro Bovolenta, supportato in fase offensiva dagli schiacciatori Ramazan Mandiraci e Josè Miguel Gutierrez.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Piacenza-Luneburg 2-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Si va al 3° set per chiudere il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sbagliano anche gli ospiti in battuta 4-4 Servizio in rete dei padroni di casa. LIVE Piacenza-Luneburg 3-0, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: è fatta! Gli emiliani vincono la CEV Cup! Festa biancorossa al PalaBancasportCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV La nostra Diretta Live finisce qui per stasera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sfuma il sogno Champions League della Gas Sales Bluenergy; LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanza; Una Piacenza agguerrita supera il Luneburg in tre set: il risultato della finale d'andata di CEV Cup; L'Ardavolley supera il Team 03 nel derby, vittoria per la Libertas. Pallavolo maschile: Piacenza supera il Luneburg e vince la CEV CupPiacenza sul tetto d’Europa. La formazione emiliana conquista la seconda competizione europea sconfiggendo la compagine tedesca con un netto 3-0 nella finale di ritorno. Il successo casalingo sancisce ... sportface.it Volley, Piacenza vince la Cev Cup: battuto il Luneburg in finaleBastavano due set. Ma la Gas Sales Piacenza era troppo più forte del Luneburg e ha travolto i tedeschi per tre set a zero anche nella finale di ritorno di Cev Cup. Storico trionfo europeo per la ... sport.sky.it YZ VOLLEY maschile vola in 1º Divisione! La stagione dell'Yz Volley si conclude nel migliore dei modi, con la promozione in 1º Divisione maschile! Grinta, cuore e tanta pallavolo: ecco gli ingredienti di questo successo meritato. Congratulazioni a tutta - facebook.com facebook