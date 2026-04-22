Imbattibile Conegliano | vince a Milano gara 4 ed è campione d' Italia per l' ottava volta consecutiva
Conegliano ha conquistato il suo ottavo titolo consecutivo di campione d’Italia dopo aver vinto gara 4 a Milano, chiudendo la serie 3-1 con un punteggio di 3-0 (25-17, 25-22, 25-22). La squadra veneta ha ottenuto il nono scudetto negli ultimi dieci anni. La partita si è svolta in trasferta e ha visto le ospiti prevalere con un risultato netto.
Le venete vincono il nono scudetto negli ultimi dieci anni chiudendo la serie 3-1 con un perentorio 3-0 (25-17 25-22 25-22). Nulla da fare per Egonu e compagne.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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