Imbattibile Conegliano | vince a Milano gara 4 ed è campione d' Italia per l' ottava volta consecutiva

Conegliano ha conquistato il suo ottavo titolo consecutivo di campione d’Italia dopo aver vinto gara 4 a Milano, chiudendo la serie 3-1 con un punteggio di 3-0 (25-17, 25-22, 25-22). La squadra veneta ha ottenuto il nono scudetto negli ultimi dieci anni. La partita si è svolta in trasferta e ha visto le ospiti prevalere con un risultato netto.