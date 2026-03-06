Milano si addormenta ma batte il Barcellona e spera nei playoff Alla Virtus non basta Edwards

Milano ha vinto contro il Barcellona e ora spera nei playoff, mentre alla Virtus Bologna non basta Edwards. Leday è stato decisivo nella partita contro i catalani, che hanno sfiorato una rimonta nel finale. La squadra di Bologna è uscita sconfitta dalla sfida, che si è conclusa con il risultato finale. La partita si è disputata sotto gli occhi di un pubblico presente.

Milano rischia una clamorosa beffa, sprecando 27 punti di vantaggio, in un quarto periodo disastroso (33-9), però batte il Barcellona 87-84 e tiene vive le speranze di prendere parte alla post season, con il decimo posto che ora dista una vittoria. Decisivi 16 punti di Leday e 13 di Bolmaro (ex di serata). Prosegue invece la crisi del Barcellona, che cade per la sesta volta consecutiva in Eurolega, mentre l’EA7 ribalta lo scontro diretto e sale a 15 vittorie. Non bastano, invece, alla Virtus Bologna i 32 punti di Carsen Edwards per strappare un successo in casa del Real Madrid, quarto in classifica eppure appeso ai colpi dei suoi campioni, nei minuti finali, per avere la meglio 92-84. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano si addormenta, ma batte il Barcellona e spera nei playoff. Alla Virtus non basta Edwards Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in EurolegaPer la Virtus Bologna una sconfitta di misura che, però, fa capire quanto possa esserci margine per arrivare a prendere la zona play-in (perlomeno). Virtus, il cuore non basta: Edwards ne mette 35, ma il Fenerbahce espugna l'ArenaNonostante una prestazione monumentale dell'ex Giallo e Blu marino, le Vu Nere cadono nel finale.