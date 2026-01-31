Pallanuoto | i risultati di oggi e le classifiche Il Setterosa perde ma basta un successo per le semifinali

Oggi si sono giocate le partite della seconda giornata del girone agli Europei di pallanuoto femminili in Portogallo. Il Setterosa ha perso l’incontro, ma con una vittoria nelle prossime partite può ancora qualificarsi per le semifinali. La competizione si fa più intensa, e le italiane devono subito rimboccarsi le maniche per non perdere contatto con le prime posizioni.

Seconda giornata per quanto riguarda il secondo mini raggruppamento agli Europei di pallanuoto femminili in Portogallo. Arriva la prima sconfitta per il Setterosa che si arrende alle campionesse del mondo della Grecia. Per le azzurre però domani una grandissima opportunità: battere la Francia per volare in semifinale. Da segnalare anche il successo di misura dell'Olanda sull'Ungheria, con le Orange che vanno quindi in testa al Gruppo F, mentre la Spagna raggiunge le magiare a quota 3 e andranno a giocarsi il secondo posto per le semifinali. Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate.

