I canottieri di Orbetello hanno vinto il Palio dei Tre Ponti per il sesto anno consecutivo, confermando la loro supremazia nella competizione. La vittoria rappresenta anche risultati significativi nel settore giovanile, con i giovani atleti che si sono distinti durante le regate. La manifestazione si è svolta nella località di Orbetello, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La squadra locale ha mantenuto la propria imbattibilità, consolidando il record di successi consecutivi.

ORBETELLO I canottieri di Orbetello vincono il palio dei Tre Porti per il sesto anno consecutivo e arrivano risultati importanti anche dal settore giovanile. "Periodo intenso e ricco di soddisfazioni – spiegano dalla Sco - per la Società Canottieri Orbetello, impegnata contemporaneamente su due campi di gara, a conferma della crescita e della solidità dell’intero movimento sportivo lagunare. Da una parte, la squadra giovanile Under 14 ha preso parte alla gara regionale disputata sul Lago di Chiusi, dove molti atleti erano al loro esordio assoluto. Nonostante l’emozione della prima competizione, i ragazzi hanno dimostrato carattere e buone qualità".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei Tre Ponti. Sesto successo di fila. Canottieri imbattibili

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