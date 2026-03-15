Volley serie B | successo in tre set contro Ravenna Cavallino quarto colpo di fila Niente sconti al fanalino di coda

La squadra di volley di serie B ha vinto in tre set contro Ravenna, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva. La partita si è svolta al PalaCosta di Ravenna, dove i giocatori di Cavallino hanno battuto il fanalino di coda con parziali di 16-25, 18-25 e 22-25. Dopo una partenza deludente, la formazione di Ciardo si conferma in buona forma.

consar ravenna 0 cavallino 4 torri 3 Parziali: 16-25, 18-25, 22-25 La Cavallino non fa sconti al fanalino Consar, conquistando al PalaCosta di Ravenna la quarta vittoria di fila di un campionato che dopo una partenza deludente sta riservando delle belle soddisfazioni a Ciardo e compagni. Con questa vittoria la squadra di Dall’Olio consolida il sesto posto salendo a 36 punti, in attesa di incrociare la Paoloni Macerata al palasport di Ferrara sabato prossimo alle 18. Ma torniamo al match di Ravenna, dove il tecnico granata si affida al sestetto composto da Ciardo palleggiatore. Bellia opposto, Focosi e Reccavallo centrali, Jolivot e Rossetti schiacciatori, Roboni libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B: successo in tre set contro Ravenna. Cavallino, quarto colpo di fila. Niente sconti al fanalino di coda Articoli correlati Volley serie B: successo al termine del girone di andata. Cavallino sbanca. Grottazzolina in 4 setNella tredicesima e ultima giornata di andata della B maschile girone D, la Cavallino 4 Torri ha ritrovato sabato sera la vittoria: 3-1 sul campo... Volley serie B. Colpo Cavallino, che manda Forlì al tappetocavallino 4 torri 3 querzoli forlì 1 Parziali: 20-25, 25-23, 27-25, 25-18 Colpo grosso della Cavallino, che dopo due sconfitte di fila maturate al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volley serie Temi più discussi: Definito il quadro delle semifinali della Final Four di Coppa Italia Serie B; I risultati in serie B: Volano e Studio55 Ata tornano al successo ed incamerano preziosi punti salvezza; Volley Femminile Serie B1 - Lasersoft in campo sabato alle ore 18.00. Avversario il Montesport Firenze sul parquet amico; Volley B2/F – Alba, successo con Trecate e terzo posto ritrovato. Libellula cede a Lilliput. Volley serie B: successo in tre set contro Ravenna. Cavallino, quarto colpo di fila. Niente sconti al fanalino di codaconsar ravenna 0 cavallino 4 torri 3 Parziali: 16-25, 18-25, 22-25 La Cavallino non fa sconti al fanalino Consar, conquistando al PalaCosta di Ravenna ... sport.quotidiano.net Serie B2 femminile, Orlandina Volley espugna Pizzo con un netto 3-0Prosegue il momento positivo di Orlandina Volley nel campionato di Serie B2 femminile. La formazione biancazzurra ha ottenuto un nuovo successo esterno ... canalesicilia.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . SCANDICCI-MILANO HIGHLIGHTS Gli highlights di VBTV del match tra Savino Del Bene Volley Scandicci vs Vero Volley nella sfida di Gara 1 delle Semifinali Playoff Scudetto facebook