Il 11 aprile alle 15:30 si giocano le partite di Bundesliga e una delle sfide più attese è quella tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Per la prima volta in questa stagione, queste due squadre si affrontano per la terza volta consecutiva senza che si siano verificati risultati uguali. Gli ospiti sembrano avere più stimoli, ma i padroni di casa non sono disposti a cedere facilmente.

Bundesliga, il piatto forte del giorno è la sfida tra il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen. Apparentemente hanno più motivazioni gli ospiti ma i gialloneri non sembrano in vena di regali. Il Borussia Dortmund ha fatto addirittura meglio del Bayern Monaco nella seconda parte della stagione (dalla diciottesima giornata in poi), conquistando 28 punti su 33 disponibili, ben due in più della schiacciasassi bavarese. Purtroppo per Niko Kovac e i suoi uomini non è bastato per insidiare seriamente il primato dei campioni di Germania in carica. Che, come al solito, stanno facendo un campionato a parte. I gialloneri, tuttavia, non si sono fatti scoraggiare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 11 aprile ore 15:30: tre volte di fila non è mai successo

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