Palinsesti Rai Primavera 2026 | Tutti i Programmi di Rai1 Rai2 e Rai3

Il palinsesto Rai Primavera 2026 si apre con Imma Tataranni, la fiction di Rai1, il 29 marzo, in un giorno in cui la rete punta anche a grandi eventi, mentre dal 12 aprile al 3 maggio andrà in onda la nuova stagione di Roberta Valente e tra il 10 e il 24 maggio debutta Finestra vista Lago, offrendo un mix di fiction e spettacoli, con un’attenzione particolare alle produzioni di qualità.

Rai1: fiction e grandi eventi. La domenica su Rai1 si apre con Imma Tataranni il 29 marzo, seguita da Roberta Valente dal 12 aprile al 3 maggio e da Finestra vista Lago tra il 10 e il 24 maggio. Il lunedì, spazio a Guerrieri (30 marzo), a un Film il 6 aprile e a Ulisse dal 13 aprile al 4 maggio, con una puntata di Finestra vista Lago l’11 maggio. Il martedì è dedicato a Il Commissario Montalbano dal 7 aprile al 12 maggio e il 26 maggio, mentre il 31 marzo va in onda Play Off Mondiali. Il mercoledì propone Film fino al 29 aprile, il David di Donatello il 6 maggio e, dal 13 maggio, Morgane. Il giovedì vedrà Uno Sbirro in Appenino dal 9 al 30 aprile, La Buona Stella tra il 7 e il 21 maggio e la serie Morgane il 28 maggio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

La Rai ha annunciato il nuovo palinsesto primaverile per il 2026.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta dalla Rai, che ha organizzato una copertura continua su Rai2 e una cerimonia speciale su Rai1.

