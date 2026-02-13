Palinsesti Rai Primavera 2026 | Tutti i Programmi di Rai1 Rai2 e Rai3
Il palinsesto Rai Primavera 2026 si apre con Imma Tataranni, la fiction di Rai1, il 29 marzo, in un giorno in cui la rete punta anche a grandi eventi, mentre dal 12 aprile al 3 maggio andrà in onda la nuova stagione di Roberta Valente e tra il 10 e il 24 maggio debutta Finestra vista Lago, offrendo un mix di fiction e spettacoli, con un’attenzione particolare alle produzioni di qualità.
Rai1: fiction e grandi eventi. La domenica su Rai1 si apre con Imma Tataranni il 29 marzo, seguita da Roberta Valente dal 12 aprile al 3 maggio e da Finestra vista Lago tra il 10 e il 24 maggio. Il lunedì, spazio a Guerrieri (30 marzo), a un Film il 6 aprile e a Ulisse dal 13 aprile al 4 maggio, con una puntata di Finestra vista Lago l’11 maggio. Il martedì è dedicato a Il Commissario Montalbano dal 7 aprile al 12 maggio e il 26 maggio, mentre il 31 marzo va in onda Play Off Mondiali. Il mercoledì propone Film fino al 29 aprile, il David di Donatello il 6 maggio e, dal 13 maggio, Morgane. Il giovedì vedrà Uno Sbirro in Appenino dal 9 al 30 aprile, La Buona Stella tra il 7 e il 21 maggio e la serie Morgane il 28 maggio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
PALINSESTI RAI: LA PRIMAVERA DI RAI1, RAI2, RAI3 TRA SHOW, SERIE ED EVENTI
La Rai ha annunciato il nuovo palinsesto primaverile per il 2026.
Milano Cortina 2026, la Rai protagonista: cerimonia su Rai1 e dirette non stop su Rai2
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta dalla Rai, che ha organizzato una copertura continua su Rai2 e una cerimonia speciale su Rai1.
