Innsbruck vola | record di passeggeri e nuovi voli verso il Mediterraneo

L’aeroporto di Innsbruck ha concluso la stagione invernale con un risultato positivo, totalizzando 684 mila passeggeri e annunciando l’introduzione di nuovi voli diretti verso il Mediterraneo. La crescita del traffico aereo e l’ampliamento delle rotte sono stati annunciati dai gestori, che hanno anche comunicato l’aumento dei collegamenti stagionali. L’aeroporto ha così confermato il suo ruolo di punto di riferimento per la mobilità in questa regione.

L’aeroporto di Innsbruck ha chiuso la stagione invernale con un bilancio positivo, registrando il passaggio di 684.068 passeggeri nel periodo compreso tra dicembre e Pasqua. Questo flusso di viaggiatori, che nel primo trimestre del 2026 ha segnato un incremento del 3,4% rispetto ai dati dell’anno precedente, conferma l’importanza strategica dello scalo per l’economia della regione alpina. L’analisi dei flussi evidenzia come il mercato del Regno Unito rappresenti la spinta principale per lo scalo tirolese, assorbendo oltre il 60% degli ospiti totali. La gestione operativa ha affrontato picchi di traffico molto intensi, con giornate in cui si sono registrati 17.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Innsbruck vola: record di passeggeri e nuovi voli verso il Mediterraneo Notizie correlate Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeriL’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento... Egitto, l’estate vola verso El Alamein: nuovi voli da Milano e CataniaAir Cairo potenzia la propria presenza sul mercato italiano con l’apertura di nuovi voli stagionali verso El Alamein, collegando la costa...