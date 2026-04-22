Palermo onora Alessio Azzarello | laurea e corsa per il giovane runner

Palermo si sta preparando a celebrare la memoria di Alessio Azzarello con due eventi che coinvolgono l’università e il settore dell’atletica leggera. La città si appresta a partecipare a una cerimonia di laurea e a una corsa dedicata al giovane atleta. Questi appuntamenti si terranno nei prossimi giorni e coinvolgeranno studenti e atleti locali. La partecipazione è aperta a tutta la comunità.

Palermo si prepara a onorare la memoria di Alessio Azzarello attraverso due appuntamenti significativi che coinvolgeranno l’accademia e il mondo dell’atletica leggera. Il giovane runner, scomparso lo scorso anno all’età di 27 anni, riceverà un riconoscimento postumo per il suo percorso di studi il prossimo 26 maggio presso lo Steri, mentre il 12 luglio si terrà una competizione podistica dedicata alla sua figura a Bonagia. Il riconoscimento accademico e il tributo sportivo. Il percorso di formazione del ventisettenne troverà una tappa simbolica il 26 maggio prossimo. Presso la sede dello Steri, verrà infatti conferita la laurea alla memoria in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, ambito in cui Alessio si era distinto come studente brillante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo onora Alessio Azzarello: laurea e corsa per il giovane runner Notizie correlate Laurea alla memoria di Alessio Azzarello, scomparso a soli 27 anniDue eventi avranno luogo a Palermo per ricordare Alessio Azzarello, giovane runner di 27 anni scomparso lo scorso anno. Laurea magistrale per l’"Alfiere" Alessio BaldiniDalle onde del Nautico ai vertici della Finanza: Alessio Baldini conquista anche Parigi.