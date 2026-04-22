Laurea alla memoria di Alessio Azzarello scomparso a soli 27 anni
A Palermo sono previsti due eventi per ricordare Alessio Azzarello, un giovane runner di 27 anni scomparso lo scorso anno. La cerimonia si svolgerà nel luogo di residenza e un'altra nel parco cittadino dove spesso si allenava. La famiglia ha annunciato che sarà presente per rendere omaggio alla memoria di Alessio. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo agli organizzatori o ai dettagli specifici delle iniziative.
Due eventi avranno luogo a Palermo per ricordare Alessio Azzarello, giovane runner di 27 anni scomparso lo scorso anno. Una perdita che ha scosso l'intera cittadinanza e il mondo della corsa. Il 26 maggio allo Steri gli verrà conferita la laurea alla memoria in Scienze e Tecnologie Agroalimentari.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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