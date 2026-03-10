Dalle onde del Nautico ai vertici della Finanza: Alessio Baldini conquista anche Parigi. La storia di Alessio Baldini (nella foto) è quella di un’eccellenza che non conosce confini. Nonostante il diploma da comandante di nave conseguito all’Artiglio, Alessio ha scelto di cambiare rotta, puntando sulla terraferma dell’economia. Una scommessa vinta già con la laurea triennale (110 e lode con encomio) e confermata pochi giorni fa con il conseguimento del Master of Science (Laurea Magistrale) in Economics, con indirizzo in Quantitative Finance. Il percorso magistrale di Alessio è stato un tour de force intellettuale: un corso congiunto tra l’ Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laurea magistrale per l’"Alfiere" Alessio Baldini

