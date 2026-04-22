A Palermo, un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato per traffico di droga dopo un episodio in ospedale. Durante il ricovero, i medici hanno scoperto che aveva ingerito più di 30 ovuli di eroina, probabilmente per evitare controlli. L’uomo è stato fermato e le forze dell’ordine hanno sequestrato la sostanza. L’intera operazione si è svolta nel corso di un intervento legato a un malore.

È stato arrestato un cittadino nigeriano a Palermo per traffico di sostanze stupefacenti, dopo che aveva ingerito numerosi ovuli contenenti eroina destinata al mercato illegale. L’uomo è stato soccorso in ospedale a seguito di un malore, dove la causa è stata individuata nell’ingestione degli ovuli. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, come disposto dal Giudice per le indagini preliminari. La vicenda: il malore e la scoperta in ospedale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Palermo. Un cittadino nigeriano è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Palermo, malore in ospedale svela il carico di eroina: arrestato pusher, scoperti 30 ovuli durante il ricovero

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