Giovedì 23 aprile alle 17, nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani in via Argenteria 33 a Palermo, si terrà un evento dedicato alla poesia spagnola. L’iniziativa prevede un momento di incontro tra diverse culture attraverso la poesia, creando un’atmosfera che unisce tradizioni e linguaggi diversi. La chiesa, situata nel cuore della città, accoglierà i partecipanti per un pomeriggio dedicato alla letteratura e al dialogo culturale.

L’atmosfera poetica e il dialogo tra culture si preparano a scaldare le mura della Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, in via Argenteria 33, giovedì 23 aprile alle ore 17. In occasione della celebrazione mondiale dedicata ai libri e al diritto d’autore, l’Istituto Cervantes di Palermo ospiterà Juan Antonio Bernier, figura di spicco nel letterario spagnolo, per presentare i suoi lavori tradotti in lingua italiana: Breves erizos verdes (2020) e Fruto previo (2021). L’evento nasce da una sinergia accademica e formativa che vede coinvolti il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Palermo e il Liceo linguistico Ninni Cassarà. Quest’ultimo ha avuto un ruolo centrale e pratico nella realizzazione del progetto, poiché i propri studenti si sono occupati direttamente della traduzione delle opere dell’autore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, la poesia spagnola conquista la Chiesa dei Catalani

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