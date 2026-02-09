L' Instituto Cervantes di Palermo celebra 20 anni | seminario su Santa Eulalia dei Catalani apre la programmazione

L’Instituto Cervantes di Palermo compie 20 anni. Per l’occasione, apre la sua programmazione con un seminario dedicato a Santa Eulalia dei Catalani. La direzione è nelle mani di Juan Carlos Reche Cala, che annuncia una serie di eventi da qui a fine anno per festeggiare questo traguardo.

L'Instituto Cervantes di Palermo, diretto da Juan Carlos Reche Cala, celebra vent'anni di attività nel capoluogo siciliano con una serie di iniziative speciali che si alterneranno per tutto l’anno in corso.Ad aprire la programmazione, giovedì 12 febbraio, il seminario multidisciplinare “Santa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Instituto Cervantes Palermo

Confartigianato Palermo organizza un seminario dedicato al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Instituto Cervantes Palermo

Argomenti discussi: L’Instituto Cervantes di Napoli inaugura il 2026 con due voci femminili della cultura spagnola; Instituto Cervantes di Napoli: al via le attività culturali con le le scrittrici spagnole - Napoli Village -; Esteban Vicente il Pittore della realtà. La mostra all’Istituto Cervantes; Esteban Vicente, l’astrazione come misura della realtà.

Instituto Cervantes di Napoli: al via le attività culturali con le le scrittrici spagnoleAl via le attività culturali 2026 dell’Instituto Cervantes di Napoli con un doppio incontro con le scrittrici spagnole Luna Miguel (il 4 febbraio) e Marga ... napolivillage.com

Instituto Cervantes di Napoli, al via le attività culturali con Luna Miguel e Marga Sánchez RomeroAbbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca sul pulsante per consultarla. primapress.it

Scopri il programma di Santa Eulalia dei Catalani a Palermo: dal medioevo all’età contemporanea - seminario Giovedì 12/02/2026 dalle ore 09:00 fino alle ore 17:30 Ingresso libero fino a esaurimento posti Instituto Cervantes Palermo - Iglesia de Sant facebook

È online il pdf con la programmazione culturale dell'Instituto Cervantes di Roma per il mese di febbraio. roma.cervantes.es/imagenes/File/… x.com