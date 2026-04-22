A luglio, Villa Tasca a Palermo ospiterà il Nomad Music Festival in due giornate, il 5 e il 12 del mese. L’evento si svolgerà nel cuore verde della città, offrendo un palcoscenico naturale per musica e ritmi provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione prevede due appuntamenti consecutivi, confermando la sua presenza nel calendario estivo della zona.

Il cuore verde di Palermo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico sonoro tra natura e ritmi globali: il Nomad Music Festival torna a Villa Tasca con due appuntamenti fissati per domenica 5 e domenica 12 luglio. L’evento, che si svilupperà dalle ore 17:00 fino alla mezzanotte, promette di riattivare il parco storico attraverso un’esperienza immersiva che fonde musica elettronica, groove tropicali e un contatto diretto con la vegetazione rigogliosa della villa. Un dialogo tra sonorità internazionali e radici locali nel giardino storico. L’organizzazione del festival punta a creare una vera e propria comunità in movimento, capace di far dialogare i talenti della scena musicale siciliana con artisti provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il Nomad Music Festival accende Villa Tasca a luglio

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