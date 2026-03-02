Aggressioni alla mamma settantenne | 44enne arrestato

Un uomo di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Sasso Marconi con l’accusa di aver maltrattato la madre settantenne. L’episodio è avvenuto in una abitazione della zona e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto. La vittima ha riportato segni evidenti di violenza.

L'operazione dei militari è nata in seguito alla segnalazione della donna, italiana sulla settantina, che ha raccontato al 112 di aver.