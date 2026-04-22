Palacalcetto del Casentino | il terzo Torneo delle nazioni all’insegna dell’inclusione

Il Palacalcetto del Casentino ha ospitato il terzo Torneo delle nazioni, un evento dedicato alla promozione dell’inclusione attraverso il calcio. La competizione si è svolta in una giornata con diverse rappresentative nazionali che si sono confrontate sul campo. Sono intervenuti atleti provenienti da vari paesi, e l’evento ha coinvolto pubblico e squadre in un’atmosfera di convivialità e rispetto reciproco.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Palacalcetto del Casentino: il terzo Torneo delle nazion i all’insegna dell’inclusione. Il Palacalcetto Casentino, in collaborazione con UISP Comitato Territoriale Arezzo APS, ha promosso il terzo Trofeo "Coppa delle Nazioni" nato dalla collaborazione tra la società sportiva Calcio 5 Casentino e le varie comunità del territorio di Bibbiena all’insegna dell’amicizia e dell’inclusione. Domenica 26 aprile 2026 dalle 19 alle 22 si svolgerà la finale di un percorso che ha coinvolto ben 12 squadre. A giocarsi l'ambito trofeo saranno le comunità del Marocco, Bangladesh, Mali , Romania, Gambia, Guinea, Kosovo, Costa d'Avorio, Moldavia e le squadre di Italia e Italia del Sud (denominata ironicamente Regno delle Due Sicilie).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palacalcetto del Casentino: il terzo Torneo delle nazioni all’insegna dell’inclusione Notizie correlate Hockey pista, i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni: le scelte di Bertolucci per il torneo di MontreuxDopo il bronzo ottenuto agli Europei 2025 di Paredes, l’Italia dell’hockey su pista è pronta a tornare in campo nell’anno che porta ai Mondiali 2026... Garbagnate, il “Bar Oltre” riapre all’insegna dell’inclusioneIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...