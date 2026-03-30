L’Italia dell’hockey su pista ha annunciato i convocati per la Coppa delle Nazioni a Montreux. La selezione è stata annunciata dal commissario tecnico, che ha scelto i giocatori partecipanti al torneo. La manifestazione segue il successo di medaglia di bronzo conquistata agli Europei 2025 di Paredes. L’obiettivo è prepararsi per i Mondiali 2026 di questa disciplina.

Dopo il bronzo ottenuto agli Europei 2025 di Paredes, l’Italia dell’hockey su pista è pronta a tornare in campo nell’anno che porta ai Mondiali 2026 della disciplina. L’appuntamento è quello con la Coppa delle Nazioni, torneo che si tiene a Montreux, in Svizzera, e che è arrivato alla sua 70esima edizione. Il ct Alessandro Bertolucci ha reso note le convocazioni per l’evento. Squadra profondamente rinnovata, rispetto all’ultimo Europeo infatti non vi saranno: Cocco, Faccin, Gavioli, Ipinazar, Sgaria, al loro posto troveranno spazio Cardella, Cinquini e Piccoli, con infine Leonardo Diquigiovanni del Valdagno che sostituisce l’infortunato Andrea Borgo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista, i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni: le scelte di Bertolucci per il torneo di Montreux

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