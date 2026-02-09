A Garbagnate il “Bar Oltre” ha riaperto i battenti mercoledì 4 febbraio. Dopo mesi di chiusura, il locale torna a essere un punto di riferimento per la comunità, questa volta con un occhio speciale all’inclusione sociale. Il progetto, promosso dal Comune, ha già conquistato la simpatia dei cittadini, che ora sperano in un futuro di convivialità e accoglienza.

Garbagnate, il "Bar Oltre" riapre all'insegna dell'inclusione

