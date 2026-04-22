PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Lazio | Motta eroe Sarri in finale

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Atalanta ha vinto contro la Lazio alla New Balance Arena, assicurandosi così l’accesso alla finale. La partita ha visto in evidenza un giocatore che è stato definito eroe e ha portato la squadra alla vittoria, mentre l’allenatore della Lazio ha visto la sua squadra uscire di scena. Sono stati assegnati voti e valutazioni ai singoli protagonisti, con alcuni giocatori che si sono distinti per prestazioni positive e altri per errori commessi durante il match.

Voti, top e flop della sfida del New Balance Arena, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia L’Atalanta si impone nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, batte la Lazio alla New Balance Arena e si aggiudica la qualificazione per l’atto conclusivo della coppa nazionale. Nella finalissima i nerazzurri affronteranno allo stadio Olimpico di Roma l’Inter di Christian Chivu, che ieri in rimonta ha battuto il Como in una sfida dalle mille emozioni. - calciomercato.it – Ansa Foto Come accaduto nella gara d’andata, anche stasera il vantaggio della Lazio dura poco più di un minuto: dopo il gol di Romagnoli (su corner di Zaccagni) arriva immediato il pareggio dei nerazzurri con Pasalic.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Lazio: Motta eroe, Sarri in finale Notizie correlate PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Lazio 0-0: gli uomini di Sarri si svegliano solo nel finaleVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A. Diretta gol Coppa Italia: la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe: para 4 rigori!Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Atalanta-Lazio 2-3 dcr, pagelle e tabellino: Motta monumentale, Romagnoli rapace d'area, Pasalic la pareggia, De Ketelaere tra i migliori; Krstovic illude la Dea, Hermoso nel bene e nel male: tutti scontenti all'Olimpico; Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De Gea; VOTI e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: le pagelle e la cronaca. PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Lazio: Motta eroe, Sarri in finaleL’Atalanta si impone nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, batte la Lazio alla New Balance Arena e si aggiudica la qualificazione per l’atto conclusivo della coppa nazionale. Nella finalissima ... calciomercato.it Atalanta-Lazio 1-1 ts: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Atalanta-Lazio del 22 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita in tv e in streaming ... calciomagazine.net La Lazio supera ai calci di rigore l'Atalanta al New Balance Arena, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e vola in finale - facebook.com facebook LAZIO IN FINALE Sarà la Lazio ad affrontare l’Inter in finale di Coppa Italia. Protagonista assoluto Motta che para 4 rigori consecutivi all’Atalanta: Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere ipnotizzati dal portiere biancoceleste #Tuttosport #Atalanta # x.com