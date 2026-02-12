Questa sera il match tra Bologna e Lazio si è concluso ai rigori, dopo una partita combattuta e senza grandi distacchi nel punteggio. Noslin si è messo in evidenza come protagonista, segnando un gol importante, mentre Castro ha dato il cuore alla squadra rossoblù. La sfida è stata intensa, con entrambe le squadre che hanno lottato fino alla fine per passare il turno. Alla fine, sono stati i rigori a decidere chi passerà alle semifinali di Coppa Italia.

Una sfida tirata e equilibrata tra Bologna e Lazio ha definito l’esito dei quarti di Coppa Italia 202526, decidendo la qualificazione ai rigori. Le due squadre hanno scritto una partita intensa, con i cambi di fronte, i ribaltamenti di ritmo e l’imponderabilità dei calci piazzati a determinare l’esito finale. Dopo una rete di Castro nel primo tempo e l’immediata replica di Noslin, la sfida è passata ai rigori, dove la Lazio ha capitalizzato al meglio. Il match è stato aperto da una rete di Santiago Castro al 30', sfruttando un cross di Moro per sbloccare la contesa a favore dei rossoblù. Nel corso della ripresa la Lazio ha reagito con maggior decisione, subendo l’infortunio di Pedro ma mostrando carattere e equilibrio, prima pareggiando con Tijjani Noslin e successivamente generando occasioni decisive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pagelle Bologna-Lazio: Noslin eroe della serata, Castro cuore rossoblù. I voti dei protagonisti

