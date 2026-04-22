Pagati solo se il cliente viene rimpatriato La Camera Penale di Ancona contraria all’articolo 30-bis

La Camera Penale di Ancona si oppone con fermezza all’articolo 30-bis, chiedendo la sua eliminazione totale. La posizione espressa si basa sulla convinzione che il testo legislativo, che prevede il pagamento solo in caso di rimpatrio del cliente, sia in contrasto con principi fondamentali e cause preoccupazioni. La denuncia riguarda principalmente il rischio di influenzare le scelte dei professionisti legali e di compromettere l’indipendenza degli avvocati.

ANCONA – «Ferma contrarietà» e richiesta di «soppressione integrale». La Camera Penale di Ancona alza le barricate contro l’art. 30-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, e licenziato dal Senato il 17 aprile 2026. Il nodo è il meccanismo che subordina il.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Camera Penale di Ancona, nasce il comitato del sì al referendum sulla riforma della giustiziaUn decalogo per spiegare dieci ragioni per aderire e una spilla blu al petto per promuovere il voto e convincere i cittadini ad andare alle urne. Comitato Avvocati per il No: "Articolo 30 bis minaccia l'etica forense e i diritti dei migranti"Il Comitato Avvocati per il No interviene con una presa di posizione netta dopo l’approvazione, il 17 aprile 2026, da parte del Senato della... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dl Sicurezza, 615 euro agli avvocati per ogni rimpatrio volontario: è polemica. Referendum giustizia, la Camera penale di Cagliari in piazza per il SìLa Camera penale di Cagliari aderisce all'iniziativa indetta dall'Unione delle Camere penali, 129 piazze per il Sì in vista del referendum della giustizia su separazione delle carriere e nuovo Csm. ansa.it Camera penale all’attacco: Riorganizzazione del tribunale, rischiamo disservizi e ritardiLa Camera Penale ritiene profondamente errato il provvedimento del presidente del Tribunale di Ascoli Luigi Cirillo, con il quale è stato disposto che per sostituire il giudice Annalisa Giusti, ... ilrestodelcarlino.it