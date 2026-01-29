Camera Penale di Ancona nasce il comitato del sì al referendum sulla riforma della giustizia

La Camera Penale di Ancona ha creato un comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Hanno distribuito un decalogo con dieci motivi per sostenere la separazione delle carriere e una spilla blu con scritto “Vota sì, è giusto” per incoraggiare i cittadini indecisi a partecipare al voto. L’obiettivo è convincere più persone possibile a sostenere questa modifica, che secondo gli organizzatori porterà a una giustizia più seria e credibile.

Un decalogo per spiegare dieci ragioni per aderire e una spilla blu al petto per promuovere il voto e convincere i cittadini ad andare alle urne. L'avvocato Francesca Petruzzo: "Basta casi Palamara. La riforma non serve ad accelerare i processi ma ad avere processi più giusti" ANCONA – Un decalogo del sì, per elencare dieci buone ragioni per asserire alla separazione delle carriere e a una giustizia più giusta, terza e credibile, e una spilla di colore blu da attaccare al petto con scritto “Vota sì, è giusto” per promuovere il voto tra i cittadini ancora titubanti o confusi. La Camera Penale di Ancona ha presentato questa mattina il comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio, quella dove tra i temi più discussi si tocca anche la separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri e l'istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Camera Penale Nasce il comitato “lombardo” per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia Camera Penale di Benevento, domani la presentazione del comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia Domani si terrà la presentazione ufficiale del comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia, promosso dalla Camera Penale di Benevento. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Camera Penale Argomenti discussi: Separazione delle carriere, partecipazione al convegno in vista del referendum; 129 Piazze per il Si, la Camera Penale di Nocera incontra i cittadini; Referendum sulla giustizia, anche il Consiglio nazionale forense per il sì; Separazione delle carriere, il presidente dei penalisti agrigentini: Votare sì per avere magistrati imparziali. Referendum sulla giustizia, comitato per il sì nella Camera Penale di Ancona(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Un decalogo del sì, per elencare dieci buone ragioni per asserire alla separazione delle carriere e a una giustizia più giusta, terza e credibile, e una spilletta blu da attacc ... msn.com Camera penale all’attacco: Riorganizzazione del tribunale, rischiamo disservizi e ritardiLa Camera Penale ritiene profondamente errato il provvedimento del presidente del Tribunale di Ascoli Luigi Cirillo, con il quale è stato disposto che per sostituire il giudice Annalisa Giusti, ... ilrestodelcarlino.it Camera Penale Santa Maria Capua Vetere (@Camerapenalesantamariacapuavetere) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.