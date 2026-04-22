Pagatemi il parcheggio intanto brandisce una bottiglia e si denuda parzialmente | arrestato
Ieri sera, una persona ha chiamato le forze dell’ordine segnalando un uomo che minacciava alcune persone per ottenere dei soldi. Quando gli agenti sono intervenuti, l’uomo ha prima chiesto di essere pagato per il parcheggio, poi ha brandito una bottiglia e si è parzialmente denudato. L’arresto è stato effettuato sul posto dalla Polizia, che ha evitato conseguenze peggiori.
Provvidenziale, ieri, l'intervento della Squadra Volante della Questura di Salerno, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, riguardante un soggetto che stava minacciando alcune persone per ottenere denaro. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Assalto alla gelateria: sfonda la porta a vetri con una bottiglia e si ferisce, arrestato dai poliziottiViareggio, 8 aprile 2026 – A dare l’allarme è stato un vicino, quando nel silenzio della notte ha sentito i colpi rimbombare e sfondare la porta a...
Ultimissime Inter LIVE: Bastoni parzialmente in gruppo, per la Fiorentina torna in campo Calhanoglu? Intanto Lautaro parla del suo futurodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.