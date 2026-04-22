Pagatemi il parcheggio intanto brandisce una bottiglia e si denuda parzialmente | arrestato

Ieri sera, una persona ha chiamato le forze dell’ordine segnalando un uomo che minacciava alcune persone per ottenere dei soldi. Quando gli agenti sono intervenuti, l’uomo ha prima chiesto di essere pagato per il parcheggio, poi ha brandito una bottiglia e si è parzialmente denudato. L’arresto è stato effettuato sul posto dalla Polizia, che ha evitato conseguenze peggiori.