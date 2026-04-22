Pagani sarà una commissione straordinaria a gestire il Comune

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere il Comune di Pagani a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. A seguito di questa decisione, sarà nominata una commissione straordinaria che si occuperà della gestione dell’ente. La delibera è stata adottata ieri e riguarda un intervento immediato per assicurare la continuità amministrativa e il funzionamento del Comune. La commissione avrà il compito di assumere le decisioni necessarie durante il periodo di gestione temporanea.

Tempo di lettura: 2 minuti Verrà nominata una commissione straordinaria per la gestione del Comune di Pagani, a seguito della deliberazione assunta ieri dal Consiglio dei Ministri in merito allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni della criminalità organizzata. Prima che la commissione possa insediarsi, è necessario il passaggio formale del Decreto del Presidente della Repubblica, che recepisce la proposta avanzata dal Ministro dell’Interno sulla base degli esiti della commissione d’accesso e della relazione prefettizia. La decisione del Governo arriva al termine di un iter avviato mesi fa dalla Prefettura di Salerno, che aveva disposto l’invio di una commissione d’accesso per verificare eventuali condizionamenti esterni sull’attività amministrativa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pagani, sarà una commissione straordinaria a gestire il Comune Notizie correlate Il Prefetto Riflesso nomina Pasquale Pugliese Sovraordinato nella Commissione straordinaria di QuindiciIl Prefetto di Avellino, ha disposto la nomina del Comandante della polizia locale di Casoria Pasquale Pugliese, quale Sovraordinato nell’ambito... Leggi anche: Servizio Civile Universale: il Comune di Pagani riattiva 24 posti per i giovani, al via le candidature Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sciolti per infiltrazioni mafiose i consigli comunali di Arienzo e Pagani; Pagani, sciolto il consiglio comunale; Infiltrazioni mafiose, sciolti i Comuni di Pagani e Arienzo: stop alle elezioni; Pagani, i motivi dello scioglimento. Terremoto a Pagani: il Governo scioglie il Comune per camorra, saltano le elezioniIl Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Pagani per infiltrazioni mafiose. Decadono sindaco e giunta, elezioni sospese. Arrivano i commissari per 18 mesi ... infocilento.it Infiltrazioni camorristiche, sciolto Comune di Pagani, arriva commissario, saltano elezioniUn colpo durissimo si abbatte sul Comune di Pagani. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dell’ente, recependo la relazione della commissione di accesso che, nelle scorse settimane, ... gazzettadisalerno.it Qui siamo fuori scala. DEVASTANTE LUDOVICA PAGANI - facebook.com facebook