Il Prefetto Riflesso nomina Pasquale Pugliese Sovraordinato nella Commissione straordinaria di Quindici

Il Prefetto di Avellino ha nominato Pasquale Pugliese come Sovraordinato nella Commissione straordinaria di Quindici. La decisione arriva dopo lo scioglimento del Comune, disposto con decreto del Presidente. Pugliese, comandante della polizia locale di Casoria, prenderà il suo ruolo in un momento delicato per l’ente.

Il Prefetto di Avellino, ha disposto la nomina del Comandante della polizia locale di Casoria Pasquale Pugliese, quale Sovraordinato nell’ambito della Commissione Straordinaria insediata presso il Comune di Quindici, a seguito dello scioglimento dell’ente deliberato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2024.La nomina si inserisce nel quadro delle misure adottate ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), finalizzate al ripristino della legalità amministrativa e al corretto funzionamento dell’ente locale, a tutela dell’interesse pubblico e della collettività.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

