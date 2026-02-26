Servizio Civile Universale | il Comune di Pagani riattiva 24 posti per i giovani al via le candidature
Il Comune di Pagani ha riaperto le iscrizioni per il Servizio Civile Universale, offrendo 24 posti disponibili per i giovani che desiderano partecipare. La possibilità di candidarsi è ora aperta, permettendo ai giovani interessati di presentare la propria domanda. La riattivazione di questa opportunità rappresenta un’occasione concreta per chi vuole impegnarsi in attività di servizio alla comunità.
Al via le candidature del Bando per il Servizio Civile Universale. Il Comune di Pagani è riuscito a riattivare l’opportunità per 24 giovani volontari. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, infatti, l’amministrazione comunale del sindaco De Prisco, attraverso il consigliere delegato alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
