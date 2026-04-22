Una recente vicenda politica ha portato alla commissariamento di un ente locale per sospetti legami con la criminalità organizzata, avvenuto poco prima delle elezioni. La decisione segue un acceso confronto tra due esponenti politici di rilievo, il viceministro degli Esteri e un altro rappresentante del centrodestra. La polemica tra i due ha attirato l’attenzione, mentre le indagini giudiziarie proseguono per fare chiarezza sulle accuse.

Quanto ha pesato il furibondo scontro tra il viceministro degli Esteri Fdi Edmondo Cirielli e l’europarlamentare forzista, plenipotenziario in Campania, Fulvio Martusciello sulla candidatura a sindaco del cognato di Cirielli, Nicola Campitiello (“ha cambiato più partiti che mutande”, scrisse l’azzurro sui social), dietro la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di sciogliere il consiglio comunale di Pagani per camorra e annullare in extremis le elezioni di maggio? Domanda da un milione di dollari. Per provare a dare una risposta, per spiegare la fondatezza del sospetto che la decisione di commissariare Pagani sia stata dettata anche dalla necessità di troncare sul nascere una crisi nel centrodestra salernitano e nazionale, bisogna fare un passo indietro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pagani commissariata per mafia a un passo dalle elezioni. Dopo la furibonda lite Cirielli-Martusciello

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