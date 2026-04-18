Elezioni comunali prove di dialogo tra Cirielli FdI e Martusciello FI | vertice dopo la rottura

Dopo un'interruzione nei rapporti tra le forze politiche, si è svolto un incontro tra rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il coordinatore regionale di FdI ha annunciato che incontrerà il collega di FI per cercare di ricostruire il dialogo, in vista delle prossime elezioni comunali. La riunione segna una prima fase di confronto tra le due forze politiche, con l'obiettivo di superare le divergenze emerse in alcuni Comuni.

“D’intesa con il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, incontrerò domani il collega Fulvio Martusciello per provare a riallacciare il filo dei rapporti tra Forza Italia e FdI che, in alcuni Comuni, si è sfilacciato”. Lo annuncia il deputato Edmondo Cirielli, coordinatore della Direzione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Elezioni comunali, prove di dialogo nel centrodestra: asse Bicchielli (FI)-Iannone (FdI)Prove di dialogo nel centrodestra dopo la spaccatura tra Forza Italia e gli alleati nei comuni di Salerno, Pagani ed Avellino in vista delle elezioni...

Elezioni Comunali a Pagani, Martusciello (Fi): "Campitiello candidato? Su di lui difficile trovare la sintesi"''Campitiello candidato a sindaco a Pagani? Meglio, molto meglio la sorella Mara, che ho avuto modo di apprezzare e conoscere.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Elezioni comunali, prove di dialogo nel centrodestra: asse Bicchielli (FI)-Iannone (FdI); Elezioni, prove di dialogo con le liste civiche; Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PD; Elezioni comunali a Campofilone, Feliziani prova a tornare in sella. Sfiduciato ma non dai cittadini.

VERSO LE COMUNALI SAN PRISCO - Iannotta, lista semi chiusa. D’Angelo è pronto al tris, il cugino pensa allo sgambetto. Le mosse di Morgillo TUTTI I NOMI in campo22:26:07 Manca circa un anno alle elezioni comunali del 2027 e a San Prisco sono iniziate le trattative e le strategie in vista dell’importante appuntamento elettorale. Chi sembra in leggero vantaggio ... casertafocus.net

Non solo Molo Clementino. Elezioni, ora la sinistra prova a ricompattarsi. Ma il Pd resta esclusoI consiglieri comunali Carlo Pesaresi e Francesco Rubini hanno presentato la loro nuova ceatura politica La città del futuro in vista delle Comunali Inizia un dialogo tra forze che avevano espresso ... msn.com

Elezioni comunali ad Avezzano, il medico Luca Di Pangrazio con Cesareo nella lista di Fratelli d’Italia. - facebook.com facebook