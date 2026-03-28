Durante un dibattito locale, un esponente di Forza Italia ha commentato sulla candidatura a sindaco di Pagani, affermando che preferisce la sorella di un candidato rispetto a un altro. Ha inoltre dichiarato che una sintesi sulla posizione riguardante un cognato di un politico locale non è possibile, sottolineando la complessità della questione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Campitiello candidato a sindaco a Pagani? Meglio, molto meglio la sorella Mara, che ho avuto modo di apprezzare e conoscere. Se Fratelli d’Italia avesse proposto lei avremmo trovato subito un accordo. Ma il cognato di Cirielli ha avuto un passato in Forza Italia e poi è andato via. Francamente è impossibile così trovare una sintesi. O accettiamo i candidati di Fratelli d’Italia o non si può fare centrodestra. Non è una questione parentale, non è che siamo contrari perché è il cognato: lo ripeto, è molto meglio come candidato la sorella (moglie di Cirielli, ndr). Un dirigente di altissimo livello”. Lo ha detto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Martusciello (FI): “Impossibile la sintesi a Pagani sul cognato di Cirielli”

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