come ha fatto allegri a incartare chivu che due come modric e rabiot non li ha

Durante il derby, Allegri è riuscito a bloccare Chivu con un'attenzione particolare, mentre non ha avuto lo stesso successo contro Modric e Rabiot. La strategia del tecnico si è basata su applicazione, umiltà e motivazioni, supportate da due leader di grande presenza. Dopo questa partita, l’Inter mantiene il vantaggio in classifica, anche se la corsa allo scudetto si fa più complicata.

L’ ultima volta che il Milan ha vinto entrambi i derby di campionato è stato nel 2010-2011, l’allenatore era Massimiliano Allegri che festeggiò lo scudetto. Al contrario, l’Inter non ha mai vinto uno scudetto dopo aver perso i due derby stagionali. Le statistiche sono così: incoraggiano e inquietano. Conta di più il campo, e il campo ha sorriso ancora una volta al Milan che ha vinto il quinto degli ultimi 7 derby. L’Inter non ne conquista uno dal 22 aprile 2024 e negli ultimi 3 non ha fatto un gol. Ha deciso una rete di Estupinan al 35’. Tutti aspettavano lo straripante Dimarco e invece ha fatto storia l’altro terzino sinistro, presunto anello debole del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

