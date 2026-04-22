Padova Marathon 2026 tutti i dettagli della XXVI edizione

La Padova Marathon 2026 si appresta a celebrare la sua ventiseiesima edizione. La corsa, nata nel 2000 in occasione del Giubileo, si è affermata nel tempo come un evento sportivo di rilievo per la regione. L'organizzazione ha reso noti i dettagli relativi alla data, ai percorsi e alle modalità di iscrizione per questa manifestazione che richiama numerosi partecipanti ogni anno.

Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio.L'edizione 2026 prevede la maratona di 42,195 km, la mezza maratona di 21,097 km, la 10Crono (una corsa non competitiva di 10 km ma.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in garaSarà un’edizione tutta internazionale quella della Padova Marathon 2026, in programma domenica 26 aprile, con tanti atleti di alto livello pronti a... Comunicato Stampa: Settima edizione della granfondo di mountain bike “Monselice in Rosa Marathon 2026”La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Altri aggiornamenti Temi più discussi: I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in gara; Padova Marathon 2026 — Risultati e Classements; Padova Marathon: partecipazione record da parte dell'Università di Padova; Padova Marathon 2026, ecco tutti i top runners. Padova Marathon 2026, ecco tutti i top runnersPadova Marathon 2026, ecco tutti i top runners. Kwemboi e Bizoza i favoriti tra gli uomini, Jelagat, Chemutai e Omosa tra le donne ... padovasport.tv I big della Padova Marathon 2026, chi sono i top runner in garaKwemboi e Bizoza guidano il gruppo maschile, Jelagat, Chemutai e Omosa tra le donne. Nella mezza maratona spiccano gli azzurri Ouhda, Meucci e Lonedo, in un programma che riunisce atleti di alto livel ... padovaoggi.it Piterpan Dj Set @ Padova Marathon | Piazzale Porta San Giovanni - Padova PD - facebook.com facebook