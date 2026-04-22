Padel FIP Silver Bari | da giovedì il main draw in campo big azzurri

Da giovedì al Green Park Sport di Bari prende il via il main draw del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, tappa del circuito Cupra FIP Tour organizzato dalla Federazione Internazionale Padel. La competizione si svolge sulla base di un programma che coinvolge numerosi atleti, tra cui alcuni dei più noti nel panorama azzurro. La manifestazione si inserisce nel calendario ufficiale della federazione e si conclude nelle prossime settimane.

Roma, 22 apr. (askanews) – Entra nel vivo da giovedì al Green Park Sport di Bari il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, tappa del circuito Cupra FIP Tour della Federazione Internazionale Padel. Dopo le qualificazioni, si legge in una nota, riflettori puntati sulla partenza del main draw maschile e femminile, in un torneo da 20mila euro di montepremi che assegna 80 punti per il ranking mondiale FIP. Nel tabellone maschile attesa per il blocco azzurro, bronzo agli ultimi Europei. Tra i più attesi Marco Cassetta, in coppia con lo spagnolo Jose Luis Gonzalez, e il duo tutto azzurro formato da Simone Iacovino e Giulio Graziotti. Debutto anche per l’italo-argentino Facundo Dominguez, numero due d’Italia, insieme allo spagnolo Javi Ruiz.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

A Parma arriva il grande padel: al via il Fip Silver Mediolanum Padel CupUna nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo...

Leggi anche: Parma, arriva il grande padel: dal 17 al 22 marzo torneo Fip Silver

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Bari, dal 21 al 26 aprile il grande padel con il torneo Fip Silver; MEDIOLANUM PADEL CUP ACCENDE BARI: IN CAMPO I BIG AZZURRI E LE SUPERSTAR DEL RANKING MONDIALE; Mediolanum Cup | a Bari in campo i big del padel italiano e mondiale.

Padel, FIP Silver Bari: da giovedì il main draw, in campo big azzurriRoma, 22 apr. (askanews) – Entra nel vivo da giovedì al Green Park Sport ... msn.com

Bari, dal 21 al 26 aprile il grande padel con il torneo Fip SilverRoma, 20 apr. (askanews) – Il grande padel internazionale torna protagonista a Bari con il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo inserito nel circuito mondiale Cupra FIP Tour della International Pad ... askanews.it

Pallamano A/M Silver, Serra Fasano: recupero con la capolista Enna - facebook.com facebook