Furbetti del posto barca a Otranto | denunciati in 53 anche brindisini

In città costiere, 53 persone sono state denunciate per aver ottenuto posti barca attraverso mezzi illeciti. Tra queste, anche alcuni cittadini provenienti da fuori regione. Le autorità hanno scoperto che alcuni avevano approfittato di tariffe ridotte per assicurarsi uno spazio in un contesto in cui i posti sono sempre più limitati. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutte le modalità adottate.

OTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Tanto più se lo si può fare a prezzi agevolati. Un vero e proprio sistema coordinato per accaparrarsi i privilegi riservati ai residenti: è quanto emerso dall'ultima operazione della guardia di finanza della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Furbetti del posto barca a Otranto: denunciati in 53 dalla guardia di finanzaOTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Quasi 200mila euro incassati con dichiarazioni false: denunciati no ve furbetti del Reddito di cittadinanzaLuino (Varese) , 10 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Luino hanno concluso una serie di controlli su quanti hanno...